Вологодская городская больница №1 закрывает последнее отделение

Последнее работающее отделение ГКБ №1 Вологды собираются закрыть с 21 декабря. Это отделение урологии. Площади больницы планируют перепрофилировать под ковидный госпиталь. В нем будет 60 коек для пациентов, а это большой вклад в коечный фонд города. Но где будут лечиться пациенты больницы, которых лишили возможности проходить лечение в привычном месте? Насколько оправдано закрытие больницы? Помимо больных ковидом есть и сотни других больных, которых отодвигают на второй план.



Напомним, что в здании располагались отделения урологии, травматологии и неврологии. Официальной информации о закрытии горбольницы №1 пока нет, видимо, чтобы не вызвать недовольства горожан. Закрывают отделения постепенно. Сначала закрыли ревматологический корпус, и это единственно официальное закрытое отделение, о чем рассказал глава Департамента здравоохранения региона С. Бутаков. Здание используется как госпитальное отделение скорой помощи, куда привозят пациентов для подтверждения диагноза COVID-19 и с пневмонией. Часть медперсонала осталась работать, часть переведена в травматологическое отделение ОКБ вместе с пациентами.