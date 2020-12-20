В Карелии стартовала массовая вакцинация от ковида



Поступление новой партии вакцины от коронавируса в республику ожидается в январе 2021 г. Сейчас в Карелии уже прививают российской вакциной «Спутник V» учителей, медицинских и соцработников. Насильно никого делать прививку не заставляют, так как вакцинация добровольная.



Она проходит в 2 этапа. Вторая прививка делается через 21 день после первой. На сегодня первый раз привились 140 человек, а 40 получили второй компонент вакцины. В масштабах республики это очень мало, поэтому назвать вакцинацию массовой нельзя. Массовой вакцинации в России не будет еще долго.



В Карелии созданы необходимые условия для транспортировки и хранения вакцины. Они жесткие, поэтому отработана логистика, закуплено оборудование для хранения препаратов при -18 градусов.



На прямой линии главный республиканский терапевт, доцент меднаук Н. Везикова ответила вопросы о вакцине, о ее эффективности, правилах, которые нужно соблюдать решившим сделать прививку и вероятности заразиться коронавирусом через несколько месяцев после вакцинации.