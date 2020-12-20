Петрозаводская поликлиника для детей окрасилась в оранжевый цвет

В Петрозаводске решили полностью обновить детскую поликлинику №1. Здесь усовершенствовали колл-центр, а звонки принимает не один оператор, а трое. Обновлен детский уголок, появилась новая мебель, а в холле отделения №2 - телевизор, транслирующий мультфильмы о здоровье. Также обустроен зал для лечебной физкультуры, где проводят групповые и индивидуальные занятия. Здесь занимаются с детьми, у которых наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также после травм, операций, с малышами до 1 года, страдающими двигательными нарушениями.



Бережливые технологии внедрены по нацпроекту «Здравоохранение». А для радужного настроения и снятия стресса многие в поликлинике стало оранжевым. Так в поликлинике реализуется проект "Новая модель медорганизации, оказывающей первичную медико-социальную помощь".



Деньги на обновление выделены из бюджета Карелии.



Главврач детской поликлиники № 1 Н. Дрейзис уверена, что вовлеченность персонала в процесс преобразования помогает достигать новых целей. Совершенствованию нет предела, поэтому работу невозможно завершить, она продолжится.