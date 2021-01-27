В Минздраве Архангельской области признали, что в Няндоме ковидных больных лечили с нарушениями
Медики Няндомской больницы лечат ковидных больных неправильно. Это подтвердила проверка комиссии, состоящей из котласских и областных медиков. Министр здравоохранения региона А. Герштанский заявил, что имела место угроза здоровью из-за неполадок в кислородной сети.
Также была замечена скученность пациентов на лечении, невозможность доступа анестезиологов-реаниматологов в свои отделения. Были замечания по схемам лечения, частично не соответствуют рекомендациям по лечению.
После приезда главы Минздрава с проверкой приехали анестезиологи и реаниматологи Котласской больницы, эпидемиологи областной больницы. Найденные нарушения устраняют. Из-за проблем в кислородной сети могли произойти случаи смерти с пациентами.
Напомним, что в ноябре 2020 г. в этой больнице побывали представители профсоюза «Альянс врачей», после чего все узнали об условиях, в которых находятся пациенты: осыпающиеся стены, грязные матрасы в хирургии, потоки пациентов не были разделены. Врачи этого отделения отказались работать с ковидными больными.
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