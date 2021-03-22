За выходные дни в НАО зарегистрировано 3 заболевания коронавирусом

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 22.03.2021

Управление Роспотребнадзора по НАО сообщила, что за выходные ковидом заболели жители Оксино, Харуты, Омы.

С начала разгула пандемии, т. е. за год в регионе зарегистрировано 1070 случаев заболевания коронавирсусом. По информации медорганизаций, за выходные выздоровевших пациентов нет.

На сегодня на лечении, под наблюдением с коронавирусом находятся 23 человека. У всех диагноз подтвержден ПЦР-тестом. В стационаре лечатся 9 человек, амбулаторно - 14. В округе зарегистрировано 4 смерти от коронавируса.

За год проведено 23005 ПЦР-теста. На учете в Управлении Роспотребнадзора НАО состоят 305 человек, 11228 сняты с контроля. По сравнению с некоторыми городами ситуация в НАО кажется неплохой, но учитывая малочисленность региона, уровень заболеваемости считается средним.

Напомним, что в Ненецком округе введен режим повышенной готовности, режим 14-дневной самоизоляции для прибывающих в НАО отменен. КПП эпидконтроля аэропорта, Лая-Вожской дороги сняты. Но масочный режим в регионе сохраняется, как и запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях.





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