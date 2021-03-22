За выходные дни в НАО зарегистрировано 3 заболевания коронавирусом
Управление Роспотребнадзора по НАО сообщила, что за выходные ковидом заболели жители Оксино, Харуты, Омы.
С начала разгула пандемии, т. е. за год в регионе зарегистрировано 1070 случаев заболевания коронавирсусом. По информации медорганизаций, за выходные выздоровевших пациентов нет.
На сегодня на лечении, под наблюдением с коронавирусом находятся 23 человека. У всех диагноз подтвержден ПЦР-тестом. В стационаре лечатся 9 человек, амбулаторно - 14. В округе зарегистрировано 4 смерти от коронавируса.
За год проведено 23005 ПЦР-теста. На учете в Управлении Роспотребнадзора НАО состоят 305 человек, 11228 сняты с контроля. По сравнению с некоторыми городами ситуация в НАО кажется неплохой, но учитывая малочисленность региона, уровень заболеваемости считается средним.
Напомним, что в Ненецком округе введен режим повышенной готовности, режим 14-дневной самоизоляции для прибывающих в НАО отменен. КПП эпидконтроля аэропорта, Лая-Вожской дороги сняты. Но масочный режим в регионе сохраняется, как и запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях.
Рекомендуем по теме:
Процесс создания учетной записи в 1хбет: как быстро зарегистрироваться
В Музтеатре Карелии 8 марта будут петь только мужчины
Ю. Бездудный оценил качество зимника и ход строительных работ на дороге Нарьян-Мар – Усинск
В Архангельске представили проект памятного знака, символизирующего дружбу народов
Онлайн казино Лавина и его преимущества
Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии
Студентов САФУ привлекут к благоустройству Архангельска