Инициативу НАО по строительству нового корпуса Ненецкой окружной больницы рассмотрят в Минэке
Власти округа прорабатывают вопрос привлечения федеральных денег на возведение нового корпуса окружной больницы. Эту инициативу поддержали в Минздраве России, председатель СФ В. Матвиенко. Далее предложение направят в Минэкономразвития РФ.
Губернатор НАО Ю. Бездудный рассказал на оперативном совещании о встрече с В. Матвиенко, которая поддержала проект и обещала помогать в реализации. Без пристройки к больнице нельзя поставить аппарат МРТ, а значит, диагностировать заболевания, в том числе онкологические. Положительное заключение от Минздрава РФ уже получено, осталось выйти на Минэк и Правительственную комиссию.
В НАО не таким много медицинских учреждений, поэтому строительству корпуса Ненецкой окружной больницы уделено так много внимания. Напомним, что ранее в этом вопросе Ю. Бездудный получил поддержку министра экономразвития РФ М. Решетникова.
Жители НАО даже представить себе не могли, что для всего одной пристройки придется пройти столько инстанций и что для установки МРТ необходимо целое здание.
Рекомендуем по теме:
Процесс создания учетной записи в 1хбет: как быстро зарегистрироваться
В Музтеатре Карелии 8 марта будут петь только мужчины
Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии
Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться
Онлайн казино Лавина и его преимущества
Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины
В Сыктывкаре 10 марта откроется выставка "Мастер года-2020"