Инициативу НАО по строительству нового корпуса Ненецкой окружной больницы рассмотрят в Минэке

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 31.03.2021

Власти округа прорабатывают вопрос привлечения федеральных денег на возведение нового корпуса окружной больницы. Эту инициативу поддержали в Минздраве России, председатель СФ В. Матвиенко. Далее предложение направят в Минэкономразвития РФ.

Губернатор НАО Ю. Бездудный рассказал на оперативном совещании о встрече с В. Матвиенко, которая поддержала проект и обещала помогать в реализации. Без пристройки к больнице нельзя поставить аппарат МРТ, а значит, диагностировать заболевания, в том числе онкологические. Положительное заключение от Минздрава РФ уже получено, осталось выйти на Минэк и Правительственную комиссию.

В НАО не таким много медицинских учреждений, поэтому строительству корпуса Ненецкой окружной больницы уделено так много внимания. Напомним, что ранее в этом вопросе Ю. Бездудный получил поддержку министра экономразвития РФ М. Решетникова.

Жители НАО даже представить себе не могли, что для всего одной пристройки придется пройти столько инстанций и что для установки МРТ необходимо целое здание.





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