К вакцинации в Архангельской области привлекли студентов СГМУ

Архангельская область >> Медицина >> 15.04.2021

Допбригады из студентов СГМУ привлекли к вакцинации от ковида. Эксперимент начался в Архангельске, а позже будет внедрен во всех районах области. Таким способом в регионе пытаются ускорить темпы вакцинации. Это необходимо для сокращения темпов распространения коронавируса. Власти стараются все вакцины использовать максимально быстро.

Студбригады будут работать по субботам в архангельских поликлиниках № 1, 2. В первой за день смогут вакцинировать максимум 600 человек, во второй - 400 человек. Пациенту надо иметь при себе полис ОМС, паспорт и СНИЛС. В приоритете северяне от 65 лет. Место прописки не имеет значения, как и поликлиника, к которой прикреплен пациент по месту жительства.

Студенты смогут работать как участковые-терапевты, официально трудоустроенные параллельно с учебой. Работа будет оплачиваться в соответствии со ставкой.

Напомним, что несколько дней назад в Архангельскую область поступила партия новой вакцины «ГамКовидВак». 7500 доз распределят между медучреждениями в ближайшие дни.





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