В Архангельске санаторий снова примет пожилых и инвалидов

Архангельская область >> Медицина >> 29.04.2021

В Архангельской области снимаются и ослабляются ограничения из-за коронавируса. Обновления затронут санаторно-курортное лечение в госорганизациях соцобслуживания на фоне снижения заболеваемости ковидом.

Ранее этот вид деятельности был приостановлен. Директор департамента правительства области И. Андреечев рассказал, что центр реабилитации «Родник» пришлось использовать как обсерватор. Это единственное учреждение, попадающее в категорию подобных бюджетных организаций. Здесь оказывают медико-социальную, психологическую и социальную, педагогическую помощь, санаторное лечение детей-инвалидов, инвалидов из Архангельской области. Учреждение подчиняется Министерству труда и соцразвития региона.

Также в Архангельске есть госпиталь для ветеранов войн, но он пока работает только на прием ковидных больных.

Возвращается в строй по прямому профилю пока только «Родник», где будет организовано санаторное лечение пожилых граждан, так как есть люди 60+, кто вакцинировался, болел, им нужна реабилитация.





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