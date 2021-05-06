На модернизацию первичного звена здравоохранения в НАО предусмотрено 80 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 06.05.2021

Деньги выделены Минздравом РФ в рамках соглашения о субсидии из бюджета федерации на софинансирование расходов Ненецкого округа. Их направят на оснащение медорганизаций оборудованием. Модернизация и развитие системы первичной медико-санитарной помощи - ключевые направления нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году медицинские организации Нарьян-Мара, Заполярного района оснастят медоборудованием на 71,5 млн руб. из федеральной казны и 8,9 млн руб. из окружной. Купят 22 единицы медоборудования для окружной больницы, Центральной районной поликлиники. Его привезут в октябре.

Всего по программе за 5 лет приобретут 128 единиц оборудования: 3 флюорографа, 2 маммографа, 2 рентгеновских аппарата, рентгеновский аппарат для остеоденситометрии, аппарат КТ. Сейчас в медорганизациях идут закупочные процедуры.

Уже объявили 9 тендеров на 18 единиц оборудования. Совокупная цена контрактов — 45 млн руб.

Окружная программа модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в июле прошлого года. Программа рассчитана на 2020-2025 гг. Объем финансирования - 442,745 млн руб., из которых 393,428 млн руб. из федеральной казны, 49,317 млн руб. – из окружной.





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