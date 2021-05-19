В НАО проходит межрегиональный форум «Здоровые дети – здоровая Арктика!»
Форум посвящен реализации программ детского оздоровления в Ненецком округе. Он начался в Нарьян-Маре вчера и продлится 3 дня. В город приехали 7 специалистов из Архангельской области, в том числе доктора медицинских наук и доценты кафедры педиатрии СГМУ Минздрава России.
В программе форума встречи родителей с врачами, лекции, мастер-классы, научно-практическая конференция для медработников.
Вчера состоялась встреча родителей и врачей из Архангельской области. Делегация из Поморья провела для жителей НАО консультации детского аллерголога-иммунолога, кардиолога, эндокринолога, диетолога.
Доцент кафедры физкультуры и медреабилитации университета Е. Бондаренко показала медработникам мастер-класс по телемедицинским технологиям в реабилитации.
Сегодня специалисты физкультуры и медреабилитации обсудят реабилитацию неврологического профиля. Бондаренко расскажет об особенностях работы. В ДК «Арктика» состоится конференция «Здоровые дети – здоровая Арктика!», где расскажут о факторах, оказывающих влияние на здоровье детей из Арктической зоны, спрогнозируют динамику их состояния здоровья.
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