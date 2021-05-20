В Вологде создана медицинская Ассоциация

Вологодская область >> Медицина >> 20.05.2021

На учредительном собрании в Вологодской Думе официально утвержден устав ассоциации, избрано правление, руководство. В НКО вошли бюджетные, частные медучреждения региона.

Председателем стал глава Вологды Ю. Сапожников, сопредседателями – главврач Вологодской больницы №2 А. Пулин, главврач больницы №1 П. Шепринский. Исполнительный директор – Г. Клепенкова.

Задачи Ассоциации – получение жителями своевременной качественной медпомощи, решение кадрового дефицита, поддержка молодых медиков, защита прав и страхование медработников.

Медики недостаточно защищены, что показала пандемия. Нужно обобщать опыт, накопленный за время пандемии. Нужно сформировать предложения по развитию системы здравоохранения, которые на предстоящих выборах войдут в партийную программу.

Медицинская ассоциация объединит огромное количество людей - 100 медучреждений, 15-16 тыс. специалистов системы здравоохранения. Ассоциация позволит обсуждать вопросы, которые наиболее актуальны для здравоохранения, волнуют вологжан. Пандемия коронавируса выявила здесь узкие места. Ассоциация позволит выстроить общение медиков, представителей всех уровней власти, чтобы найти эффективные решения.





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