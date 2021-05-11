В НАО продолжится реализация медико-социального проекта «Красный чум»

«Красный чум» - проект по оказанию медицинской помощи кочующим оленеводам, жителям отдаленных сел. Кампанию поддерживает «ЛУКОЙЛ». Договоренность достигнута губернатором округа Ю. Бездудным и президентом нефтяной компании В. Алекперовым на ПМЭФ.



«Красный чум» в 2020 г. не был реализован из-за пандемии, но в текущем состоится. Кочевники не имеют возможности ходить в поликлиники и ФАП нет поблизости, поэтому это единственная возможность обратиться к врачам напрямую, без длительных переездов в населенные пункты НАО. «ЛУКОЙЛ» полностью финансирует проект.



В рамках реализации проекта бригады медиков будут ездить по поселкам по составленному графику, принимать пациентов, назначать лечение, анализы, прохождение дополнительных обследований, если нужно, которые, по возможности, можно будет сделать на месте в передвижной лаборатории. В состав бригады будут входить специалисты разного профиля. С графиком переезда медицинской бригады можно будет ознакомиться позже и заранее спланировать посещение врачей.

