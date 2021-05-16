В реанимации коронавирусного моногоспиталя Вологды нет мест

Вологодская область >> Медицина >> 13.06.2021

В городе обеспокоены информацией о том, что в реанимационном отделении больницы на Советском проспекте, где лечат короновирусных больных, заняты все 15 мест.

Завотделением реанимации сообщает, что в основном это молодые люди, у которых болезнь протекает тяжело. Они попадают в реанимацию со 100% поражением легких, потому что до последнего не обращаются к врачу, занимаясь самолечением.

Сейчас врачи борются за жизнь женщины в положении, которая попала в больницу перед родами. Ее ребенка спасти уже удалось. 36-летний мужчина с 60% поражением легких жалеет, что не сделал прививку. В его семье болеет жена, мама, двое детей.

Только за месяц больных стало в 2 раза больше. В вологодском моногоспитале находятся на лечении 179 пациентов, 70 из них проходят кислородотерапию.

Медики рассказали, что все пациенты в тяжелом состоянии не прививались от ковида. Сделать прививку необходимо. Это поможет избежать осложнений. За 2 недели в Вологду поступило 7210 доз вакцины. Первый раз привились уже 126 тыс. человек.





Рекомендуем по теме:

В Минздраве Архангельской области признали, что в Няндоме ковидных больных лечили с нарушениями

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции в Карелии уменьшается

Мэр Череповца заявил об усложнении ситуации с коронавирусом

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

В моногоспитале Череповца ждут компьютерный томограф

Бездудный пообщался с медиками НАО, лечащими пациентов с коронавирусной инфекцией


В Мурманске открылся форум региональных производителей «Местные»

Правительство Вологодской области выделит аграриям дополнительную финансовую помощь

Приятное и удобное пребывание на сайте букмекера 1xbet

На ликвидацию нефтеразлива в Коми привлекли около 100 человек

Резиденты ТОР «Столица Арктики» за год инвестировали 55 млрд рублей

Житель Череповца обвинил правительство в расстреле школьников

Оригинальные игры live на платформе Pin up
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета