В реанимации коронавирусного моногоспиталя Вологды нет мест

В городе обеспокоены информацией о том, что в реанимационном отделении больницы на Советском проспекте, где лечат короновирусных больных, заняты все 15 мест.



Завотделением реанимации сообщает, что в основном это молодые люди, у которых болезнь протекает тяжело. Они попадают в реанимацию со 100% поражением легких, потому что до последнего не обращаются к врачу, занимаясь самолечением.



Сейчас врачи борются за жизнь женщины в положении, которая попала в больницу перед родами. Ее ребенка спасти уже удалось. 36-летний мужчина с 60% поражением легких жалеет, что не сделал прививку. В его семье болеет жена, мама, двое детей.



Только за месяц больных стало в 2 раза больше. В вологодском моногоспитале находятся на лечении 179 пациентов, 70 из них проходят кислородотерапию.



Медики рассказали, что все пациенты в тяжелом состоянии не прививались от ковида. Сделать прививку необходимо. Это поможет избежать осложнений. За 2 недели в Вологду поступило 7210 доз вакцины. Первый раз привились уже 126 тыс. человек.