С начала года стоматологическую помощь получили более 700 жителей отдаленных сел

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 29.06.2021

В Ненецкой стоматологической поликлинике подведен итог работы бригады врачей в селах за полугодие. Стоматологи выезжали на 8 отдаленных населенных пунктов: Нельмин Нос, Великовисочное, Андег, Оксино, Бугрино, Харуту, Шойну, Ому. Во время выездов врачи оказали стоматологическую помощь детям и взрослым.

Главврач Ненецкой стоматологической поликлиники А. Абрамов сообщил, что стоматпомощь получили 700 человек. За консультацией и стоматологической помощью в селах НАО люди обращались постоянно, а пролечить удалось 595 человек. Чаще всего люди обращались с кариесом, его осложнениями.

Во второй половине года врачи стоматполиклиники запланировали посетить Хорей-Вер, Каратайку и Усть-Кару. Всего в течение года специалисты обследуют жителей 11 сел из числа отдаленных.

В составе стоматологической бригады выезжают на места 2 специалиста – врач и медсестра. Медицинская помощь оказывается за бюджетные средства Ненецкого округа в рамках системы ОМС (обязательного медстрахования) и государственного задания.





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