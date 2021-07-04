В Архангельской области темпы вакцинации от коронавируса набирают обороты

Архангельская область >> Медицина >> 04.07.2021

Показатель вакцинации в регионе выше, чем по России. Глава Минздрава Архангельской области А. Герштанского отметил огромный спрос на прививки серди населения.

Только за день в регионе сделали прививку 3,3 тыс. человек, хотя раньше этот показатель был приблизительно около 1 тыс. Такую информацию сообщили представители землячеств, национальных объединений, сообщества инвалидов, всевозможных ветеранских организаций и других.

Скорее всего, рост желания вакцинироваться связан с сезоном отпусков. Люди собираются куда-то ехать, а во многих регионах введено обязательное вакцинирование или ПЦР-тесты. Без них, например, нельзя поехать на курорты Краснодарского края.

В последние сутки в регионе зарегистрировано 219 новых пациентов с ковидом. Наибольший прирост в Архангельске – 76. Далее идет Северодвинск с 22 больными. За сутки выздоровели 172 пациента.

Напомним, что в области действуют ограничения для защиты от вируса. Они сохраняться минимум до момента, когда власти дадут особое распоряжение на этот счет.





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