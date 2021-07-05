Минздрав подготовил перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области

Мурманская область >> Медицина >> 05.07.2021

В Министерстве здравоохранения Мурманской области подготовили справочник телефонов для связи со всеми поликлиниками и больницами региона.

В него вошли номера телефонов, сервисов на сайтах, мессенджеры. Ссылки и номера в справочнике указаны с разбивкой по населенным пунктам.

Список можно найти и по ссылкам к новостям, и на портале Мурманского оперштаба в разделе «Методические документы».

Люди постоянно жалуются на то, что срочно дозвониться по многим номерам в медорганизациях невозможно. Там или не подходят к телефону, либо все время занята линия. Единый справочник поможет людям, но главное, чтобы эти каналы связи не держали абонентов в телефонной очереди по часу, а позволяли оперативно решать вопросы. В противном случае новый справочник будет бесполезен. Нужно обязать ответственных медработников брать трубку сразу, поскольку сейчас они позволяют себе халатно относиться к своим обязанностям, например, болтать с коллегами, пить чай или просто игнорировать телефон.





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