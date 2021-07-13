В Коми зафиксировали 5 смертей от коронавируса

Республика Коми >> Медицина >> 13.07.2021

В Коми 291 новый случай заболеваний ковидом, а всего во время пандемии, заболело 49260 человек. За день 5 человек умерло, а всего от опасного вируса умерли 1070 человек. Излечился за сутки 101 пациент, а всего 45515 человек.

В Коми ввели обязательную вакцинация для населения, контактирующего с большим количеством людей. Если человек не хочет делать прививку, его могут отстранить от работы и не платить зарплату. Увольнять сотрудника никто не имеет права.

Если работники не будут прививаться, то юрлицу грозит штраф до 500 тыс. руб., а также закрытие организации на 3 месяца.

Резервы по открытию дополнительных коек в больницах исчерпаны. Открыта 2481 койка, занята 1851 койка. 80% заболевших нужна госпитализация.

Численность граждан Коми, которых касается обязательная вакцинация, составит 94 тыс. человек. Ее обязаны пройти 60% работающих в общепите, торговле, медцентрах, сфере услуг. До 27 августа все запланированные вакцинации должны быть сделаны.

Но большая часть граждан негативно относится к такой обязаловке, а петицию против принудительной прививки уже поддержали десятки тысяч организаций и частных лиц.





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