40,8 млн руб. выделили двум медучреждениям в Мурманске

Мурманская область >> Медицина >> 16.07.2021

2 медорганизации в Мурманске получат деньги на поставку, монтаж, ввод рентгеновского оборудования. Постановление подписано губернатор А. Чибис.

40,8 млн руб. выделено из резервного фонда правительства для областной больницы им. Баяндина, многопрофильного клинического центра. Первому медучреждению выделят 4 млн 11 тыс. руб. на рентгеновский аппарат С-дуга для проведения хирургических операций в отделениях урологии, онкоурологии, хирургии, второму - 36 млн 69 тыс. руб. - на 2 рентгеновских аппарата для взрослого и детского травматологических отделений. Также деньги получит Североморская ЦРБ.

В регионе продолжится модернизация технологической базы медицинских учреждений. Будут выделять деньги на разную аппаратуру, начиная с самой необходимой. Также будет осуществляться контроль за эксплуатацией оборудования, чтобы исключить ситуации, когда оборудованием не пользуются по разным причинам. Бывают случаи, когда с новейшей аппаратурой некому работать или некому настраивать или чинить, поэтому она простаивает.





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