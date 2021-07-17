В НАО за сутки зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19

Управление Роспотребнадзора по НАО и Департамент здравоохранения НАО сообщили, что с начала эпидемии коронавируса в округе зарегистрировано 1382 случая заболевания ковидом. Выздоровели 1209 человек, в том числе 8 за прошлые сутки, зарегистрировано 10 смертей.



На лечении находятся 160 человек, у 17 диагноз подтвержден результатами ИФА. На лечении находятся 177 человек, в том числе на стационаре 47 человек, в амбулатории – 130.



С весны 2020 г. проведено около 30 тыс. ПЦР-тестов на выявление вируса. 532 человека находятся на учете в Управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком округе действует режим повышенной готовности и масочный режим. В больницах с запасом хватает мест для размещения коронавирусных больных.



В то время, когда во многих городах было уже много больных, в НАО и Нарьян-Маре все было спокойно. Но вирус сюда завезли люди, приезжающие из командировок или из отпуска. Сейчас показатели заболеваемости не такие большие, как в крупных городах, но отказываться от СИЗ здесь пока не планируют.