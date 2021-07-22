Ненецкая окружная больница получила благотворительную помощь от Общероссийского Народного Фронта

Фронт передал Ненецкой окружной больнице 500 тыс. медмасок, 10 тыс. защитных костюмов, 2 тыс. медицинских перчаток в рамках договоренности губернатора НАО Ю. Безудудного и Общероссийского Народного Фронта.



Главврач больницы Н. Микова сообщила, что такая помощь больнице необходима. Расход СИЗ в условиях пандемии большой, поэтому помощь значительная с учетом большого количества вызовов скорой помощи и приходов в поликлинику.



Замгубернатора НАО А. Блощинский посетил отделение Ненецкой окружной больницы с короновирусными больными, пообщался с медперсоналом. Он поблагодарил специалистов «красной зоны» за преданность профессии.



Лекарственные препараты в больнице есть, нет проблем и с кислородной поддержкой, поэтому ковидные больные получают полноценное лечение. Используются централизованные кислородные системы, а также кислородные генераторы. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее.



В отделении есть вакцинированные и не вакцинированные пациенты, поэтому от возможности заболеть страховки у медиков нет.