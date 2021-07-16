Врачам в Ненецком округе будут компенсировать бессрочную аренду жилья

Медикам НАО власти будут компенсировать стоимость съемного жилья на неопределенный срок. Все будет зависеть только от срока найма медика в округе. Таким образом, власти региона стремятся привлечь врачей на территорию Ненецкого округа.



В настоящее время компенсация за месяц аренды предусмотрена, но ограничена — она дается на 5 лет работы медспециалиста. Потом компенсации нет, а значит специалист, скорее всего, уедет. Чтобы удержать медика, руководство идет на новые меры, особенно важные в период распространения коронавируса, когда каждый медик на счету.



Но общественники назвали эту идею полумерой. Нужна давать врачам жилье бесплатно и в собственность. Когда у человека есть квартира, он оседает на месте, начинает строить жизнь. Но тогда нужно сначала обеспечить жильем местных медиков, чтобы они не уехали и не чувствовали себя обделенными. Это реальный способ удержать привлечь специалистов в регион. Ненецкие чиновники пытаются экономить, не думая о том, что проблема не решается. С этим мнением согласен депутат А. Ружников.



