Плоскостопие

>> Медицина >> 02.09.2021

Болезнь стоп плоскостопие часто встречается в современном мире. Такое заболевание приводит стопу в плоское положение и нарушает её амортизационные свойства. Правильно подобранные лечебные меры позволяют остановить развитие заболевания у взрослых и полностью излечить стопы детей.

Причины возникновения заболевания


От чего появляется заболевание? Что приводит к плоскостопию? На возникновение такой патологии влияет несколько причин, таких как:
  • Генетическая предрасположенность.
  • Деформация стоп при рождении.
  • Чрезмерная нагрузка на ноги.
  • Избыточный вес.
  • Различные повреждения стоп.
  • Ношение не качественной обуви доставляющей дискомфорт.
  • Тяжелые заболевания.
  • Недостаточная физическая активность.

Полностью откорректировать плоскостопие возможно у детей, так как их костно-мышечная система находится в стадии развития и хорошо поддается коррекции. Во взрослом возрасте развитие болезни можно остановить благодаря различным методам лечения. Лечебный центр
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Признаки заболевания


Симптомы плоской стопы очень выраженные и легко заметны.
  • Стопа внешне плоская (расплющенная).
  • В период длительного стояния или ходьбы возникают болевые ощущения в ногах.
  • Наличие вечерних болей, сильной усталости и судорог в ногах.
  • Изменение формы стопы.
  • Старая обувь ранее удобная становится дискомфортной.

Что болит при плоскостопии? Болезненные ощущения появляются в стопах и ногах. Иногда боль усиливается в вечернее время. Для верной диагностики и улучшения состояния рекомендуется обратиться к врачу.

Корректирующие методы


Приходя к врачу, многие клиенты задают вопрос, можно ли вылечить заболевание полностью? Полной коррекции поддаются детские стопы благодаря подвижным суставам и костям. Откорректировать взрослые стопы возможно частично, что позволяет улучшить состояние и
остановить развитие болезни. Отсутствие лечебных мер может повлечь тяжелые последствия.

На что влияет плоскостопие? Данное заболевание негативно влияет на состояние опорно- двигательного аппарата. Оно доставляет боли, ухудшает состояние суставов, провоцирует деформацию позвоночника, нарушает кровообращение. Оперативное лечение позволяет
избежать нарушений и позитивно отобразится на здоровье в целом.

Как исправить заболевание? Основные методы лечения - использование индивидуальных корректирующих стелек, массажи, упражнение для усиления мышц стоп, специальная лечебная гимнастика и другие методы. Правильно подобрать метод лечения поможет врач (ортопед).





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