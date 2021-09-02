Болезнь стоп плоскостопие часто встречается в современном мире. Такое заболевание приводит стопу в плоское положение и нарушает её амортизационные свойства. Правильно подобранные лечебные меры позволяют остановить развитие заболевания у взрослых и полностью излечить стопы детей.





Причины возникновения заболевания

Генетическая предрасположенность.



Деформация стоп при рождении.



Чрезмерная нагрузка на ноги.



Избыточный вес.



Различные повреждения стоп.



Ношение не качественной обуви доставляющей дискомфорт.



Тяжелые заболевания.



Недостаточная физическая активность.



Признаки заболевания

Стопа внешне плоская (расплющенная).



В период длительного стояния или ходьбы возникают болевые ощущения в ногах.



Наличие вечерних болей, сильной усталости и судорог в ногах.



Изменение формы стопы.



Старая обувь ранее удобная становится дискомфортной.



Корректирующие методы

От чего появляется заболевание? Что приводит к плоскостопию? На возникновение такой патологии влияет несколько причин, таких как:Полностью откорректировать плоскостопие возможно у детей, так как их костно-мышечная система находится в стадии развития и хорошо поддается коррекции. Во взрослом возрасте развитие болезни можно остановить благодаря различным методам лечения. Лечебный центр«Active-center.com.ua» предоставляет клиентам проверенную методику лечения от опытных врачей.Симптомы плоской стопы очень выраженные и легко заметны.Что болит при плоскостопии? Болезненные ощущения появляются в стопах и ногах. Иногда боль усиливается в вечернее время. Для верной диагностики и улучшения состояния рекомендуется обратиться к врачу.Приходя к врачу, многие клиенты задают вопрос, можно ли вылечить заболевание полностью? Полной коррекции поддаются детские стопы благодаря подвижным суставам и костям. Откорректировать взрослые стопы возможно частично, что позволяет улучшить состояние иостановить развитие болезни. Отсутствие лечебных мер может повлечь тяжелые последствия.На что влияет плоскостопие? Данное заболевание негативно влияет на состояние опорно- двигательного аппарата. Оно доставляет боли, ухудшает состояние суставов, провоцирует деформацию позвоночника, нарушает кровообращение. Оперативное лечение позволяетизбежать нарушений и позитивно отобразится на здоровье в целом.Как исправить заболевание? Основные методы лечения - использование индивидуальных корректирующих стелек, массажи, упражнение для усиления мышц стоп, специальная лечебная гимнастика и другие методы. Правильно подобрать метод лечения поможет врач (ортопед).