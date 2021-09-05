В медицинском колледже Мурманска создадут 3 современные мастерские в 2023 г.

Мурманская область >> Медицина >> 05.09.2021

Медколледж выиграл конкурс субсидий из федерального бюджета. По проекту "Молодые профессионалы" в 2023 г. в колледже будут созданы 3 мастерские с новейшим оборудованием. Об этом рассказала министр образования О. Дзюба.

Губернатор Мурманской области А. Чибис побывал в кабинетах фармацевтики, акушерства, химии, медицинского, социального ухода и основ патологии, побеседовал со студентами, преподавателями колледжа.

Третьекурсники поработали в "красных зонах", патронажных бригадах, коронавирусных госпиталях, на скорой помощи. Это студенты, которые оказывают медпомощь на практике. В колледже хорошая атмосфера, позитивные преподаватели.

Студенты поделились проблемами, чаяниями, пожаловались на трудности с транспортом, нехватку в общежитии мест. Многие хотят получить высшее медобразование, а для этого придется ехать в другие регионы.

Губернатор отметил, что это вызов властям. Надо дать ребятам возможность получать высшее медобразование в регионе. Дать шанс получить образование вне региона, но предложить потом такие условия работы, чтобы они вернулись.





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