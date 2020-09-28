Нацпроект «Здравоохранение»: обследование на новом маммографе прошли 125 жителей НАО

В августе в Ненецкой окружной больнице установлен цифровой маммограф - современная версия аналоговых машин маммографии. Этот аппарат позволил расширить диагностические возможности и качество обследования, а результаты готовы сразу.



Цифровая маммография – низкодозовый, безболезненный и очень точный рентгенологический метод исследования болезней груди. Раньше в рентгенологическом отделении пользовались аналоговым маммографом с оцифровкой изображения. Цифровой маммограф сделал эффективным весь рабочий процесс Он отображает изображение, дает возможность корректировки исследования во время процесса, ведет к меньшему числу повторных обследований, быстрому результату. Такое обследование уже прошли 125 жителей НАО.



Цифровая маммография обнаруживает новообразование, видит его размеры, характер. Можно обнаружить опухоль на ранней стадии, предотвратить заболевания молочной железы. Цифровые снимки передаются для консультации в любую клинику мира без потери качества и времени.



Маммография – лучший способ профилактики, выявления онкологии. Такая диагностика показана дамам 40+, а 40 лет - по показанию врача и при наличии жалоб.

