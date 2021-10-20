Врачи окружной стоматологической поликлиники возобновили выезды в села
В сентябре и октябре стоматологи стоматполиклиники НАО посетили Хорей-Вер и Коткино, а вчера отправились в Несь. Во втором полугодии врачи-стоматологи посетят 5 поселений округа, у жителей которых нет возможности посещать врачей.
С января по июнь врачи стоматологической поликлиники побывали в 8 населенных пунктах: Нельмин-Нос, Великовисочное, Андег, Оксино, Ома, Бугрино, Харута, Шойна. Специалисты оказали стоматпомощь взрослым и детям. Стоматологической помощью воспользовались 700 жителей.
В Коткино стоматологическую помощь оказали 161 человеку (134 взрослых, 27 детей). Пролечено 94 человека (75 взрослых, 19 детей).
До конца текущего года стоматологи посетят Усть-Кару, Каратайку. В Несь они закончат работу 9 ноября, а с 1 ноября до 2 декабря другая бригада врачей поедет в Усть-Кару и Каратайку.
Во втором полугодии врачи Ненецкой окружной стоматполиклиники посетят 5 отдаленных сел. Вся стоматологическая помощь оказывается бесплатно по системе обязательного медстрахования (ОМС) и госзадания.
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