Дополнительные 300 коек для пациентов с ковидом могут появиться в Череповце

100 коек для пациентов с ковидом готовятся в моногоспитале п. Шексна под Череповцом. Если темп заболеваемости продолжит расти, еще 300 мест откроют в хирургии медсанчасти «Северсталь».



В 3 ковидарях сейчас находятся 944 пациента, в том числе в тяжелом состоянии 136. 24 подключены к аппаратам ИВЛ, кислородотерапия назначена 291 человеку. Ежедневно поступают 70-80 больных. За 6 недель темп госпитализации вырос в 3,5 раза.



Если придется открыть дополнительные койки, все операции придется перенести в Областную больницу. Если места будут отдаваться лишь коронавирусным пациентам, ограничатся возможности для оказания помощи другим больным.



Выход из ситуации — вакцинация населения. Чем больше вакцинируют, тем больше людей болеют. Но это связано с тем, что темпы вакцинации остановить эпидемиологический процесс не успевают. Первостепенная задача здравоохранения — создать коллективный иммунитет. От коронавируса каждые 4 часа умирает череповчанин, и только за прошлый месяц в городе умерли 152 человека.

