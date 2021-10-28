Дополнительные 300 коек для пациентов с ковидом могут появиться в Череповце

Вологодская область >> Медицина >> 28.10.2021

100 коек для пациентов с ковидом готовятся в моногоспитале п. Шексна под Череповцом. Если темп заболеваемости продолжит расти, еще 300 мест откроют в хирургии медсанчасти «Северсталь».

В 3 ковидарях сейчас находятся 944 пациента, в том числе в тяжелом состоянии 136. 24 подключены к аппаратам ИВЛ, кислородотерапия назначена 291 человеку. Ежедневно поступают 70-80 больных. За 6 недель темп госпитализации вырос в 3,5 раза.

Если придется открыть дополнительные койки, все операции придется перенести в Областную больницу. Если места будут отдаваться лишь коронавирусным пациентам, ограничатся возможности для оказания помощи другим больным.

Выход из ситуации — вакцинация населения. Чем больше вакцинируют, тем больше людей болеют. Но это связано с тем, что темпы вакцинации остановить эпидемиологический процесс не успевают. Первостепенная задача здравоохранения — создать коллективный иммунитет. От коронавируса каждые 4 часа умирает череповчанин, и только за прошлый месяц в городе умерли 152 человека.





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