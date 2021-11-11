В Архангельской области капитально отремонтируют 6 больниц

Ремонт предусмотрен облпрограммой модернизации первого звена здравоохранения.



На капремонт в поликлинике №1 запланировано выделить 24,2 млн руб. Контракт заключен на 22 млн руб.



Завершается тендер на работы в больнице №4 за 27 млн руб.



По большей части работ уже заключены контракты. Завершается корректировка проектной документации на капремонт стационара Холмогорской ЦРБ за 40 млн руб. Работы планируется завершить в 2022 г.



Завершился тендер на капремонт в Новодвинской больнице. В здании поликлиники Шенкурской ЦРБ стартовал капремонт, но есть небольшое отставание от графика. До конца года подрядчик выполнит план.



Глава региона А. Цыбульский обратил внимание на обращения жителей, которые столкнулись с трудностями при получении льготных медикаментов. Нужно урегулировать вопрос, отработать с каждой обратившейся семьей индивидуально.



С 15 ноября в поликлиниках, больницах начнут выписывать рецепты сразу на 4 месяца, что позволит обеспечить препаратами людей до начала 2022 г., включая выходные.

