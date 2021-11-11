В Архангельской области капитально отремонтируют 6 больниц

Архангельская область >> Медицина >> 11.11.2021

Ремонт предусмотрен облпрограммой модернизации первого звена здравоохранения.

На капремонт в поликлинике №1 запланировано выделить 24,2 млн руб. Контракт заключен на 22 млн руб.

Завершается тендер на работы в больнице №4 за 27 млн руб.

По большей части работ уже заключены контракты. Завершается корректировка проектной документации на капремонт стационара Холмогорской ЦРБ за 40 млн руб. Работы планируется завершить в 2022 г.

Завершился тендер на капремонт в Новодвинской больнице. В здании поликлиники Шенкурской ЦРБ стартовал капремонт, но есть небольшое отставание от графика. До конца года подрядчик выполнит план.

Глава региона А. Цыбульский обратил внимание на обращения жителей, которые столкнулись с трудностями при получении льготных медикаментов. Нужно урегулировать вопрос, отработать с каждой обратившейся семьей индивидуально.

С 15 ноября в поликлиниках, больницах начнут выписывать рецепты сразу на 4 месяца, что позволит обеспечить препаратами людей до начала 2022 г., включая выходные.





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