Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания федерального центра арктической медицины

Архангельская область >> Медицина >> 16.11.2021

Губернатор Архангельской области А. Цыбульский на еженедельном совещании с членами правительства поручил профильным ведомствам подготовку проекта создания в области центра арктической медицины.

Эта инициатива рассмотрена на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики. Она поддержана. Федеральный центр арктической медицины будет создан на базе Северного медицинского госуниверситета. К созданию могут подключиться специалисты из лаборатории Института физиологии природных адаптаций им. академика Лаверова и Уральского отделения РАН. Для этих целей нужно максимально использовать потенциал архангельского научно-образовательного центра.

Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство по развитию Арктики должны рассмотреть инициативу региона по созданию центра арктической медицины, а после представить предложение в Правительство России.

От региона выработкой предложений, формированием проекта создания центра будет заниматься зампредседателя облправительства О. Старжинская, министерство здравоохранения, министерство экономразвития, науки и промышленности.





Рекомендуем по теме:

Программа центра комплексных научных медисследований в Арктике будет подготовлена в 2020 г.

Архангельская область примет активное участие в развитии Севморпути

В Архангельске пройдет форум, посвященный обеспечению медицинскими услугами жителей Арктики

В Майской горке построят центр семейной медицины

Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях

Несколько районов Коми могут включить в Арктическую зону РФ


Известный в Петрозаводске ресторатор высказался о новых ограничениях в Карелии

Жительница Карелии выиграла суд у АЗС

На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»

В Емецке открылся новый турмаршрут

В Мурманской области стартовал проект «Бодрое воскресенье»

Ю. Башмет откроет в Мурманске образовательный центр

Врачи окружной стоматологической поликлиники возобновили выезды в села
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета