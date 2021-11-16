Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания федерального центра арктической медицины
Губернатор Архангельской области А. Цыбульский на еженедельном совещании с членами правительства поручил профильным ведомствам подготовку проекта создания в области центра арктической медицины.
Эта инициатива рассмотрена на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики. Она поддержана. Федеральный центр арктической медицины будет создан на базе Северного медицинского госуниверситета. К созданию могут подключиться специалисты из лаборатории Института физиологии природных адаптаций им. академика Лаверова и Уральского отделения РАН. Для этих целей нужно максимально использовать потенциал архангельского научно-образовательного центра.
Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство по развитию Арктики должны рассмотреть инициативу региона по созданию центра арктической медицины, а после представить предложение в Правительство России.
От региона выработкой предложений, формированием проекта создания центра будет заниматься зампредседателя облправительства О. Старжинская, министерство здравоохранения, министерство экономразвития, науки и промышленности.
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