Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания федерального центра арктической медицины

Губернатор Архангельской области А. Цыбульский на еженедельном совещании с членами правительства поручил профильным ведомствам подготовку проекта создания в области центра арктической медицины.



Эта инициатива рассмотрена на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики. Она поддержана. Федеральный центр арктической медицины будет создан на базе Северного медицинского госуниверситета. К созданию могут подключиться специалисты из лаборатории Института физиологии природных адаптаций им. академика Лаверова и Уральского отделения РАН. Для этих целей нужно максимально использовать потенциал архангельского научно-образовательного центра.



Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство по развитию Арктики должны рассмотреть инициативу региона по созданию центра арктической медицины, а после представить предложение в Правительство России.



От региона выработкой предложений, формированием проекта создания центра будет заниматься зампредседателя облправительства О. Старжинская, министерство здравоохранения, министерство экономразвития, науки и промышленности.

