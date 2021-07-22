В Ненецкой окружной больнице запущена новая кислородная станция

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 08.12.2021

Кислородная станция куплена по распоряжению губернатора НАО Ю. Бездудного, смонтирована в короткие сроки. Объект даст возможность обеспечить пациентов короновирусного отделения медкислородом изолированно от остальных отделений, иметь большой запас мощности подачи кислорода, если ухудшится эпидемиологическая ситуация.

Губернатор отметил, что пандемия испытывает людей на прочность. 2 года назад никто не думал, что возникнет необходимость в большом объеме кислорода. Теперь в округе есть резерв, а кислородной поддержкой обеспечены все нуждающиеся. Запущена новая станция мощностью 1 тыс. л кислорода в минуту, чего хватает для 137 коек.

Ранее медики завозили кислород баллонами. Теперь кислород поступает в палаты со станции напрямую, для чего смонтирована газораспределительная сеть.

Глава региона с завотделением Л. Балуцкой проверили обеспечение кислорода ко всем палатам. Кислородная станция удобна и проста в обращении, к ней можно подключать аппараты ИВЛ.





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