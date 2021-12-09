В Вологодской области построят 2 вертолетные площадки для санавиации

Вологодская область >> Медицина >> 09.12.2021

В регионе появятся вертолетные площадки. Лучшие врачи, медоборудование есть только в сотнях километрах от райбольниц. Для доставки тяжелых пациентов в Череповец или Вологду нужна санавиация.

Есть термин "Золотой час" - первый час после травмы, наступления критического состояния, когда медвмешательство эффективно, способно предотвратить последствия, смерть.

В текущем году начнется проектирование вертолетной площадки вблизи больницы в Вологде. Еще одну площадку построят в Череповце. Они начнут работать до 2024 г.

Вертолетные площадки будут обустроены в 15 мин. езды до медучреждения на открытом пространстве. Вертолет не должен задевать деревья, линии электропередач, строения во время посадки. Обустройство площадок пройдет в рамках реализации проекта «Золотой час».

Для транспортировки людей в экстренных случаях используют аэродромы и подходящая местность, частные площадки, а это требует допсогласования, о чем сообщила замгубернатора области Л. Каманина.





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