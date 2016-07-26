13 ведущих онкологов НМИЦ радиологии проведут «Онкопатруль» в НАО

14-17 декабря в округе пройдет просветительская акция «Онкопатруль». Нарьян-Мар посетят онкологи НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Специалисты проведут обследование людей с целью выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, просветительские семинары, мастер-классы для местных врачей. Записаться можно в Ненецкой окружной больнице, Центральной поликлинике.



Программа предусматривает профосмотры гинекологом, урологом, маммологом, дерматологом, торакальным или абдоминальным хирургом, исследования (ПАП-тест, анализ крови на ПСА, анализ содержимого кишечника на кровь, УЗИ щитовидки, органов малого таза, внутренних органов, маммография.



14 декабря во ДК «Арктика» состоится круглый стол, в горадминистрации - семинар «Как защитить себя от рака». 15-17 декабря пройдут приемы пациентов на ул. Авиаторов 9Б. Прием эндоскописта пройдет 15 декабря в Ненецкой окружной больнице, 16 декабря – в лечебно-диагностическом корпусе.



Обследоваться смогут 200 пациентов.



«Онкопатруль» завершится просветительским мероприятием 17 декабря в горадминистрации с участием главного онколога ЦФО С. Иванова, представителей горадминистрации, медучреждений, Департамента здравоохранения НАО.