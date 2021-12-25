На квотируемые места в Мурманскую область устроились 100 медработников

Мурманская область >> Медицина >> 25.12.2021

89 врачей и 11 фельдшеров приехали в медицинские организации Мурманской области. Работникам предоставили единовременные выплаты 500 тыс. руб. врачам и 300 тыс. руб. фельдшерам.

С 2022 г. медработники, которые устраиваются на квотируемые рабочие места, получат увеличенные выплаты – врачи 1 млн руб., средний медперсонал – 500 тыс. руб. Выглядит это не совсем справедливо по отношению к тем, кто приехал работать в регион в этом году.

Согласно закону, медработники, получившие субсидии, должны отработать в Мурманской области 5 лет. Ранее срок был 3 года. Упразднили и ограничение по возрасту, и теперь работать могут люди от 55 лет. Это дало возможность большему количеству медработников приехать в регион на работу.

Напомним, что в МО есть нехватка медперсонала на всех уровнях.

Приехавшие в следующем году в небольшие села и города Крайнего Севера медработники имеют право на получение субсидии. Выплата будет от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.





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