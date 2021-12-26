Победителей конкурса «Народный доктор» наградили в Вологде

Вологодская область >> Медицина >> 26.12.2021

В церемонии в колледже искусств принимали участие медработники. Мероприятие прошло с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.

«Народный доктор» - конкурс, инициированный губернатором О. Кувшинниковым в 2014 г. Он проводится партией «Единая Россия», Департаментом здравоохранения региона. Цель проекта – определить медработников, пользующихся доверием вологжан. В конкурсе 3 номинации: народные врач, фельдшер, медицинская сестра.

Горожане выбирали лучших работников больниц, поликлиник с помощью анкет, а урны для голосования находились в 53 медучреждениях. Свой голос за медика можно было отдать с 15 августа до 15 октября. Обработав опросные листы жюри составило рейтинг медиков по категориям.

За медработников проголосовали 32 тыс. человек, что в 3 раза больше, чем в 2020 г.

Напомним, что для поддержки медперсонала, работающего с ковидными больными, правительство приняло решение о продлении соцвыплат медицинским. Дополнительная поддержка немедицинского персонала также будет продлена. Это 3600 специалистов. На новогодние праздники областные, федеральные выплаты в 2 раза увеличат.





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