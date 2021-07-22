Врачам НАО вручили медали «За жертвенное служение»

Медали «За жертвенное служение» вручены врачам региона за вклад в борьбу с ковидом.



Награду вручили Владыка Иаков и председатели движения «Россия Православная» М. Иванов, губернатор Ненецкого округа Ю. Бездудный.

Перед новогодними праздниками глава региона встретился с врачами, побывал в окружной больнице, чтобы сказать большое спасибо людям, которые не спали ночами, а дежурили у ИВЛ, выезжали на сотни вызовов, оказывали помощь круглый год и всегда были на переднем плане в борьбе с коронавирусом. Выстоять в сложной борьбе удалось в первую очередь благодаря им. Лучшие врачи были представлены к награде.

Наград удостоены представители Ненецкой окружной больницы А. Берляков, Г. Захарова, В. Мартынов, Е. Мухортова, В. Носов, О. Соболевская и И. Тявин.



Медаль «За жертвенное служение» была учреждена российским движением «Россия Православная». Ею награждают «за многолетние труды, веру. Эти качества ценятся в человеке любой профессии, и в этом году такими людьми стали медики.