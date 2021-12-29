Пансионат для пациентов онкодиспансера откроют в Карелии

После Нового года приезжающие в Петрозаводск раковые больные могут жить в более комфортных условиях, чем раньше. Пансионат для всех онкобольных республики откроют на втором этаже. Помещения уже отремонтированы, для жильцов сделан отдельный вход, удобные койки, мебель, туалеты и душевые, столовая, помещение для персонала. Одновременно в пансионате смогут находиться 15 человек. Решается вопрос бесплатного проживания пациентов.



Глава Минздрава Карелии М. Охлопков рассказал, что раньше приезжие, которым было необходимо лечение, жили либо в больнице, либо снимали жилье в Петрозаводске, что значительно увеличивало и расходы. Было бы гораздо проще не усложнять им жизнь, а наоборот улучшить, поэтому при диспансере и были выделены помещения на организацию пансионата. Теперь на время лечения люди могут жить здесь, отдыхать, питаться, общаться с другими пациентами со схожими болезнями. В ближайшее время решить вопрос оплаты проживания. Оно должно стать бесплатным.