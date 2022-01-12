На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии

Архангельская область >> Медицина >> 12.01.2022

Завод по производству кислорода на базе АЦБК начнет работу в течение месяца, сообщил глава региона Александр Цыбульский. По его словам, власти прогнозируют скорое ухудшение эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавируса. В результате ожидается увеличение количества заболевших и расширение потребности в медицинской помощи.

Региону было выделено федеральное финансирование с целью приобретения и монтажа 4 промышленных кислородных концентраторов в качестве резервных источников кислорода для больниц в удаленных районах области.

Бывший Самойловский родильный дом в Архангельске срочно переоборудуется под инфекционный стационар, проводится монтаж электропроводки и сетей подачи кислорода. Власти намерены направить более 150 млн рублей на приобретение различного медицинского оборудования, дополнительно создается неснижаемый запас препаратов, которые используются как в стационарах, так и амбулаторно.

Всего в регионе подготовлено 1667 мест для размещения пациентов с коронавирусом. В случае необходимости число коек можно будет увеличить на 1 000.





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