На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии
Завод по производству кислорода на базе АЦБК начнет работу в течение месяца, сообщил глава региона Александр Цыбульский. По его словам, власти прогнозируют скорое ухудшение эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавируса. В результате ожидается увеличение количества заболевших и расширение потребности в медицинской помощи.
Региону было выделено федеральное финансирование с целью приобретения и монтажа 4 промышленных кислородных концентраторов в качестве резервных источников кислорода для больниц в удаленных районах области.
Бывший Самойловский родильный дом в Архангельске срочно переоборудуется под инфекционный стационар, проводится монтаж электропроводки и сетей подачи кислорода. Власти намерены направить более 150 млн рублей на приобретение различного медицинского оборудования, дополнительно создается неснижаемый запас препаратов, которые используются как в стационарах, так и амбулаторно.
Всего в регионе подготовлено 1667 мест для размещения пациентов с коронавирусом. В случае необходимости число коек можно будет увеличить на 1 000.
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