В Мурманске единороссы передали чайные наборы областной станции скорой медицинской помощи

Председатель Мурманской облдумы, первый замсекретаря отделения партии С. Дубовой и добровольцы Волонтерского центра ЕР передали трем подстанциям скорой помощи 35 чайных наборов (кофе и чай, сладости). Это своеобразная благодарность врачам от депутатов, сенатора, замсекретаря отделения «Единой России» Т. Сахаровой.



Во время пандемии сотрудники облстанции скорой помощи трудятся в напряженном режиме, на смене с 9:00 врачи имеют всего 2 получасовых перерыва. Подарки сделают эти минуты отдыха более приятными.



Вызовов бывает по 35 за сутки, поэтому медикам приятно, что их поддерживают.



Чайные наборы – подарок недорогой, но приятный. Но почему-то вокруг этого события слишком много разговоров. Из обычной акции помощи «единоросы» сделали целое шоу, каждый депутат высказался по этому поводу, хотя ничего интересного слушатели не услышали. Настоящие благотворители не афишируют своих поступков и не говорят о них на каждом углу, но только не депутаты в Мурманской области, который из всего делают себе пиар.