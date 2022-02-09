В Мурманске единороссы передали чайные наборы областной станции скорой медицинской помощи

Мурманская область >> Медицина >> 09.02.2022

Председатель Мурманской облдумы, первый замсекретаря отделения партии С. Дубовой и добровольцы Волонтерского центра ЕР передали трем подстанциям скорой помощи 35 чайных наборов (кофе и чай, сладости). Это своеобразная благодарность врачам от депутатов, сенатора, замсекретаря отделения «Единой России» Т. Сахаровой.

Во время пандемии сотрудники облстанции скорой помощи трудятся в напряженном режиме, на смене с 9:00 врачи имеют всего 2 получасовых перерыва. Подарки сделают эти минуты отдыха более приятными.

Вызовов бывает по 35 за сутки, поэтому медикам приятно, что их поддерживают.

Чайные наборы – подарок недорогой, но приятный. Но почему-то вокруг этого события слишком много разговоров. Из обычной акции помощи «единоросы» сделали целое шоу, каждый депутат высказался по этому поводу, хотя ничего интересного слушатели не услышали. Настоящие благотворители не афишируют своих поступков и не говорят о них на каждом углу, но только не депутаты в Мурманской области, который из всего делают себе пиар.





Рекомендуем по теме:

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

В Карелии будет реорганизована станция скорой помощи БСМП Петрозаводска

Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Автопарк скорой помощи Поморья обновят поэтапно

Сыктывкарские медики трудились всю новогоднюю ночь


Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых из-за досмотра пассажиры не успели на поезда из Мурманска в Москву и Петербург

На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии

Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли

В Ухте к работе в новую волну коронавируса привлекут студентов

Шестерым лосям на Соловках выписали «путевки на небеса»

В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

В Архангельске открылся первый магазин «ВкусВилл»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета