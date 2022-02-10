В Карелии в 2023 году появится «облачная поликлиника»

Республика Карелия >> Медицина >> 10.02.2022

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков во время заседания профильного комитета Законодательного собрания республики. Михаил Охлопков, отвечая на вопросы депутатов относительно развития дистанционных технологий, рассказал об их активном применении в консультативном центре на базе петрозаводской БСМП, созданном для мониторинга состояния больных с COVID-19. В следующем году планируется приступить к созданию полноценной «облачной» поликлиники, которая сможет централизованно обслуживать всех заинтересованных пациентов. Министр подчеркнул, что больничные листы и лекарства уже выписываются удаленно.

Другой важной темой обсуждения стала масштабная программа реформирования первичного звена, действующая до 2025 года. Ее участниками являются 23 больницы и поликлиники Карелии. Михаил Охлопков отметил, что регион стал одним из лидеров в России по модернизации в сфере медицины.

На 2021 год было выделено финансирование программы в сумме 605 млн рублей. Эти средства израсходованы на закупку нового медицинского оборудования, транспорта, капитальные ремонты помещений, создание амбулаторий и ФАПов. На текущий год также предусмотрено финансирование свыше 600 млн рублей, при этом из республиканского бюджета выделят только 13,6 млн рублей.





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