Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии выше эпидпорога на 180,5%

Республика Карелия >> Медицина >> 16.02.2022

Рост заболеваемости медики зафиксировали в Олонецком, Лоухском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском, Прионежском, Медвежьегорском, Сегежском районах, Петрозаводске.

По сравнению с прошлой неделей в Петрозаводске отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,4%. 7-13 февраля медики зарегистрировали 16060 заболеваний, и этот уровень на 180,5% выше эпидпорога. Чаще болеют дети до 14 лет.

В столице республики выявлено 8093 заболевания ОРВИ, что на 92,6% выше эпидпорога. Отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 16,9%.

ОРВИ, грипп вынудили уйти на карантин 415 классов в 55 школах Карелии. На дистанционное обучение перешли 2 общеобразовательных учреждения. В некоторых школах отдельные классы учатся дистанционно. 69 дошкольных групп из 31 детсада приостановили деятельность.

Радует в этой ситуации лишь то, что госпитализация понадобилась лишь 19 жителям Карелии. В основном люди болеют и лечатся дома.





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