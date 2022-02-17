В Архангельской области будут оплачивать проезд детей с онкозаболеваниями к месту лечения
Мера соцподдержки будет распространяться на ребенка, его законного представителя, сопровождающего его в поездке.
Компенсация стоимости проезда детей с онкозаболеваниями на лечение или обследования вводится с 1 апреля. Областной закон разработан по поручению главы АО А. Цыбульского и принят в двух чтениях на сессии облсобрания депутатов.
За счет облбюджета предоставят выплату на оплату проезда в областную детскую больницу им. Выжлецова, в федеральные спеццентры в других регионах России, но в последнем случае надо иметь направление от медучреждения АО.
В случае поездки ребенка и его законного представителя в Архангельск, выплата осуществляется автоматически. Проезд в медорганизации других регионов компенсируется исходя из фактической стоимости. По возращении надо обратиться в учреждение соцзащиты. В обоих случаях тип транспорта не имеет значения.
Мерой поддержки могут воспользоваться около 200 семей. Расходы облбюджета в 2022 г. могут составить 1,1 млн руб.
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