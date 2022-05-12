Жительница Коми взыскала с больницы 700 тыс. руб. после смерти сожителя

Женщина была уверена, что ее гражданский муж умер, потому что врач поставил неверный диагноз, поэтому лечил неправильно. В результате мужчина умер. По мнению экспертов произошло это не по причине врачебной ошибки.



Женщина требует от больницы компенсацию 5 млн руб. за моральный ущерб, возмещения затрат на похороны и памятник (280 тыс. руб.), содержание сына (45 тыс. руб).



Судебно-медицинская экспертиза, назначенная судом, показала, что пациенту неправильно был установлен диагноз. Причиной смерти мог стать и отказ от госпитализации. С больницы взыскали 700 тыс. руб. за моральный ущерб, а также 350 тыс. руб. для женщины и 350 тыс. руб. для ее сына. Женщина считает, что за смерть человека по вине медиков это ничтожна малая расплата. Не известно, какое наказание постигло врача установившего ложный диагноз.



Напомним, что до этого хирургу троицко-печорской клиники повезло меньше. Он на 1,5 года сел в тюрьму за смерть пациентки, наступившей из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей врачем.

