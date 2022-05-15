В Костомукше сотрудников поликлиники уволили из-за жалоб пациентов

Республика Карелия >> Медицина >> 15.05.2022

Прошло время, когда работники поликлиник могли безнаказанно хамить пациентам. Очень много жалоб в последнее время поступило на регистратуру поликлиники больницы №?1 (Костомукша). Люди выражали недовольство неудобной системой записи к врачам. Вместо того, чтобы упростить этот процесс для пациентов, его усложнили, и это выглядело как издевательство над больными людьми.

Глава Минздрава Карелии М. Охлопков рассказал, что пришлось полностью перестроить работу этой регистратуры, заменить некомпетентного старшего менеджера подразделения. Также в планаз поменять частично и остальной персонал регистратуры, который не хочет работать по-новому.

Пришлось провести допобучение регистраторов, научить их корректно взаимодействовать с персоналом, пациентами, соблюдать этику. Ввели и скрипт разговоров в call-центре, а за процессом работы регистраторов постоянно ведется видео- и аудиоконтроль. За нарушения правил работы персонал будут увольнять.

Также в поликлинике будет работать инфомат, чтобы пациенты могли записаться к врачу сами. Это нововведение уже опробовано в других медучреждениях.





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