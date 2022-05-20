В Сыктывкаре появилось первое в Коми отделение постковидной реабилитации

В Эжвинском районе города открылось отделение реабилитации больных с постковидным синдром. В республике это первое подобное заведение, о чем сообщили в региональном Минздраве.



Республика получила из федеральной казны 66 млн руб. на создание отделения подобной направленности. Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, пневмонию, пройдут комплексную реабилитацию, которая им нужна обязательно. Причина в том, что ковид серьезно влияет на организм, а для восстановления, возвращения к здоровой жизни необходимо развивать постковидные отделения. На уровне федерации это понимают.



Выделенные в 2022 г. деньги направили в Эжвинскую горбольницу, а дальше география лечебных медучреждений будет расширена, о чем заявил глава Минздрава Коми И. Дягилев.



С 2021 г. в Печорской больнице развернуто направление постковидной реабилитации - стационар на 20 мест, работающий круглосуточно. Он принимает на госпитализацию пациентов, перенесших СOVID-19 за предшествующие 6 месяцев. С собой нужно иметь направление, выписку из меддокументации о результатах лабораторных и других исследований.