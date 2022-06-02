Власти Архангельской области модернизируют бальнеологический санаторий «Сольвычегодск»

Дизайн-проект обновления водогрязелечебницы презентовали на оперативном совещании под председательством губернатора АО А. Цыбульского.



«Сольвычегодск» - санаторий Минздрава региона, ориентированный на профилактику и лечение болезней кровообращения, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, ЦНС, бесплодия, гинекологических заболеваний. Его уникальность в том, что бальнеогрязевое лечение проходит на основе высокоминерализованных вод, грязей озера Соляное, бессульфидного железистого сапропеля озера Беседкино. Водоемы находятся рядом с Сольвычегодском, а это дает возможность проводить программы лечения грязью единоразового применения.



Лечение дает отличные результаты. С 2008 г. на сольвычегодском курорте работает спецотделение сероводородного лечения. В 2020 г. губернатор АО поручил разработать концепцию обновления санатория, капремонта, модернизации медоборудования.



Глава Минздрава региона А. Герштанский на совещании рассказал о ходе исполнения этого поручения. Капремонт стартует в 2022 г. Здесь построят бассейн с минеральной водой, детскую зону, модернизируют профилактические и лечебные кабинеты, реставрируют купели, облагородят территорию. Идет разработка аудита проекта. В 2022 г. в бюджете заложено 30 млн руб. на капитальный ремонт.



Интерьер будет сделан из дерева и камня, будет организована зона отдыха с кафе. Здесь можно будет пройти полный курс лечения, приехать на уик-энд или всего на пару часов.

