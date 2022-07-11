В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»
Медицинский студотряд этим летом работает в Архангельске, Вельской, Устьянской ЦРБ. Трудовые путевки получили 67 медиков из Архангельской, Нижегородской, Воронежской, Новгородской областей, Москвы и Пермского края. Самостоятельных решений студенты пока принимать не могут, но будут помогать врачам на участках, в приеме, регистрации прибывших пациентов, заборе крови, проведении перевязок, уходе за тяжелобольными. Они накопят опыт, который им пригодится в будущей работе.
Замминистра здравоохранения Архангельской области Т. Русинова рассказала, что в Архангельской области побывали студенты 20 регионов. Есть надежда на то, что некоторые из них решат остаться работать здесь.
Отряд «Коллеги» собран в 2017 г. Это первый всероссийский медицинский студотряд в стране. Людей с каждым годом в нем становится больше, качество их работы повышается. Ребята оказали посильную помощь во время пандемии коронавируса. Возглавили сводный студенческий медотряд «Коллеги» Д. Павловская и Ю. Кузнецова. В проекте принимает участие от региона медотряд «Синергия» (СГМУ).
Цель проекта - дать возможность студентам-медикам поработать, получить практику перед началом работы по профессии. Также они помогут медикам, на которых сейчас повышенная нагрузка.
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В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»