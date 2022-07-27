В медучреждениях Архангельской области нарушают права детей

Прокуроры пресекли допущенные медорганизациями нарушения, которые ущемляют права детей на обеспечение медизделиями, лекарствами. За счет мер прокурорского реагирования удалось восстановить права 71 ребенка на обеспечение лекарствами.



Решением Октябрьского райсуда по иску прокуратуры ГКБ №?7 возместит родителям ребенка затраты на покупку препарата «Сабрил» - 71 тыс. руб., а также моральный ущерб - 5 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в силу.



По иску прокуратуры Новодвинска инвалиду из интерната для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии куплены очки, в них ребенок нуждался полгода!



По результату иска межрайонной прокуратуры Котласская ЦГБ обеспечила инвалида спецпродуктами лечебного питания.



Решением суда по иску Вельской райпрокуратуры с Минздрава области взыскали 8 тыс. руб. за купленную родителями ребенку-инвалиду систему непрерывного мониторинга гликемии, 1 тыс. руб. компенсации морального ущерба. Решение пока в законную силу не вступило.



Это не поддается никакой логике и моральным принципам медицины. Людям, которым живется трудно, которым государство обязано предоставлять какие-то медикаменты бесплатно, вынуждены покупать их сами, выслушивая нарекания медработников и постоянные отказы. Медики относятся к детям-инвалидам, как садисты!





