Филиал поликлиники откроют в крупном микрорайоне Петрозаводска в сентябре

На Перевалке готовят к открытию филиал поликлиники для взрослых на ул. Зеленой. 3 года на Перевалке некуда было обратиться за медицинской помощью. Но с сентября 7 тыс. человек смогут посещать терапевтов рядом со своими домами. Также откроется физиотерапевтический кабинет, можно будет сдать кровь на анализ, провести вакцинацию, что очень удобно для тех, кому раньше приходилось ехать в другие районы и сидеть в очередях.



Теперь депутатам Петросовета нужно решить, как отремонтированные новые помещения, которые почти готовы к приему пациентов. С медиками уже обсуждены возможные ресурсы, необходимые для расширения филиала. Далее дело за Минздравом Карелии.



Строительство нового медучреждения планируют начать в 2022 г. В Кукковке возведут поликлинику на ул. Ровио, недалеко от торгового центра «Добрыня». Подрядчик - «Специализированный застройщик «КСМ». Проект обойдется в 774 млн руб. Деньги будут выделятся в течение 3-х лет равными траншами, а завершение строительных работ намечено на конец 2024 г. Начало приема пациентов немечено на 2025 г.



Это будет поликлиника дя взрослого населения, в которой будет все новое - мебель, аппаратура, персонал.

