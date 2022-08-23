Льготной гостиницей «Авантаж» при обращении за медпомощью воспользовались 250 жителей НАО

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 23.08.2022

Жители Ненецкого округа приезжают в Нарьян-Мар или п. Искателей на лечение, обследование, консультирование в главных учреждениях здравоохранения. Они пользуются льготным правом проживания в отеле. С января этой помощью воспользовался 251 человек.

216 человек приехали обследование, амбулаторное лечение, 18 сопровождали детей младше 14 лет, 16 человек завершили курс лечения в стационаре медучреждений. Один человек обращался за предоставлением льготного отеля для получения разрешения на покупку и хранение охотничьего оружия.

Для получения услуги льготного проживания ежегодно среди гостиниц Нарьян-Мара проходит конкурс. В 2022 г. по результату тендера его выиграл отель «Авантаж» п. Искателей. Право льготного проживания дается на основании направления на обследование, амбулаторное лечение, консультацию в организациях здравоохранения Нарьян-Мара, п. Искателей, выданного медучреждением своего поселка.

Цена льготного проживания в отеле - 200 руб. в сутки. Это позвоялет людям, приехавшим издалека, спокойно заниматься своими вопросами и не беспокоиться о том, где остановиться на ночь.






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