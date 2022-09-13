Первичное сосудистое отделение открылось на базе Сокольской ЦРБ

В Вологодской области открыли сердечно-сосудистое отделение, оказывающее круглосуточную помощь пациентам. Обращаться туда удобно жителям Сокола, близлежащих районов.



Главврач Сокольской ЦРБ М. Коверова рассказала, что в новом отделении 56 коек. Многие люди переболели ковидом, и получили осложнения на сосуды, сердце, причем даже те, кто раньше такими заболеваниями не страдал. Важно своевременно проходить обследование, лечение, и открытие отделения этому поможет.



Здание на ул. Советской, 119 достроили весной 2022 г, после чего началась закупка, доставка и установка нового оборудования, набор и обучение персонала работе на новой аппаратуре.



Напомним, что болезни сердечно-сосудистой системы стали главной причиной смертности в Вологодской области и по стране в целом. При подозрении на нарушения кровообращения в мозге важно быстро попасть к профильному врачу. Многим это спасет жизнь, станет профилактикой инсультов и инфарктов, после которых люди часто умирают или получают осложнения.













