Больницы Коми пополнили 54 машины скорой помощи

Новые ключи для санавтомобилей получили главы районных и городских медорганизаций Коми. Этот транспорт имеет огромное значение, так как от времени прибытия к месту вызова напрямую зависит жизнь человека. Жители отдаленных сел должны иметь право на квалифицированную и быструю помощь медработников.



Всего на нужды республики поступило 54 новых санавтомобиля УАЗ. Их уже распредлелили. Они поедут в Усинскую, Койгородскую, Печорскую, Вуктыльскую, Удорскую, Княжпогостскую, Корткеросскую, Усть-Вымскую, Прилузскую, Сыктывдинскую больницы, больницу в Инте. Больше всего машин отправилось в Инту (9) и Печору (10). Машины выделялись в зависимости от количества закрепленных пациентов, износа автопарка.



В 2022 г. больницам Коми суммарно выделили 72 машины на 86 млн руб. Все они прибыли в Сыктывкар, а оттуда оптаривлись по районам в рамках программы модернизации первого звена здравоохранения. Новые санитарные автомобили, скорые смогут не только транспортировать пациентов, но и перевозить бригады медиков, доставлять лекарства, транспортировать биоматериал на анализы.

















